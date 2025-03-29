Поліція стверджує, що на людей у центрі Амстердаму напав з ножем українець з Донеччини

Чоловіка, який у четвер поранив ножем п’ятьох людей у центрі Амстердама, ідентифікували як 30-річного громадянина України з Донецької області – проте він мав при собі документи на різні імена.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Поліція Амстердаму встановила особу чоловіка, якого затримали на місці після нападу з ножем на п’ятьох людей у центрі міста 27 березня.

Правоохоронці вважають, що це громадянин України 30-річного віку з Донецької області. Наразі незрозуміло, чи він з контрольованої Україною частини Донеччини, чи з територій, які під окупацією.

Зі встановленням особи були труднощі, оскільки у чоловіка після арешту виявили посвідчення особи на різні імена. Він заселився у готель в Амстердамі напередодні нападу, у середу.

Які інші документи були у нього, не повідомляють.

Чоловік має поранення ноги, тому перебуває у госпіталі при пенітенціарній установі. Він має постати перед судом у вівторок 1 квітня для визначення запобіжного заходу.

У поліції наразі не коментують, якими могли бути мотиви підозрюваного.

Напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути того до землі і утримувати так до приїзду поліції.

Згодом повідомили, що постраждалими є двоє американців літнього віку, 26-річний поляк, 73-річна жінка з Бельгії і 19-річна дівчина з Нідерландів.

Мер Амстердама нагородила британця за його хоробрий вчинок та зазначила, що він не захотів публічно розкривати своє ім’я.