Напад з ножем в Амстердамі: пʼятеро поранених

У центрі Амстердама вдень 27 березня пʼять людей отримали поранення в результаті нападу чоловіка з ножем.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Інцидент стався неподалік від площі Дам у центрі Амстердама. За інформацією Het Parool, напад з ножем відбувся перед магазином тканин.

Чоловіка, який поранив пʼятьох людей ножем, уже затримали, а частину площі Дам оточила поліція. Для евакуації поранених відправляли гелікоптер, передає NOS.

У звʼязку з нападом засідання міської ради Амстердама було перервано.

Наразі невідомий ані стан постраждалих, ані мотиви чи особа нападника.

Нагадаємо, близько опівдня 22 січня у парку в центрі міста Ашшафенбург у німецькій Баварії стався напад з ножем. У поліції тоді повідомили, що майже виключають терористичну версію.

У Словаччині також розслідують резонансний напад з ножем у гімназії, внаслідок якого загинули двоє людей.