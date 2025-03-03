Міністр оборони Фінляндії: перехід Росії до економіки війни збільшує її небезпеку

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен стверджує, що в Європі має розпочатися нова ера готовності, оскільки перехід Росії до економіки війни збільшує її небезпеку.

Про це міністр заявив у понеділок на відкритті курсу національної оборони, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У найближчі тижні для Фінляндії особливо важливо зосередитися на епосі після війни в Україні, вважає міністр оборони.

"Який порядок безпеки складеться в Європі і якою буде Росія в найближчі роки. Тобто, безпекове середовище, в якому ми будемо жити в найближчі десятиліття", – зазначив Хяккянен.

За словами міністра оборони, зосередження на гострих спекуляціях щодо гарантій безпеки України або закінчення війни є важливим, але посеред усього цього необхідно бачити ширшу картину безпеки і більш тривалу лінію розвитку.

За словами Хяккянена, Росія розглядає світ як ігрове поле, засноване на політичному реалізмі, де її власні інтереси переслідуються через силову політику.

На цьому ігровому полі правила пише найсильніший, а міжнародні зобов'язання чи угоди не мають значення.

За його словами, відповідь на агресивну силову політику Росії вимагає сили та авторитету.

"Якщо ми в Європі хочемо захистити наші цінності та спосіб життя, ми повинні розпочати нову еру оборони та готовності", – сказав міністр.

Однак, за словами Хяккянена, деякі цифри свідчать про те, що Європа має потенціал для того, щоб об'єднатися і відігравати сильнішу роль в обороні.

Валовий внутрішній продукт країн ЄС вдесятеро більший, ніж у Росії, і країни ЄС витрачають на оборону 290 мільярдів євро щороку.

Росія, з іншого боку, до свого вторгнення в Україну витрачала менше 95 мільярдів євро.

Численні європейські країни також оголосили про те, що вони значно посилять свою оборону.

Однак, за словами Хяккянена, небезпека Росії зростає через перехід її економіки до економіки війни.

"Зростаюча здатність Росії виробляти оборонні матеріали, приблизно 700 000 солдатів російських сухопутних військ з військовим досвідом, а також непередбачувана операційна модель керівництва, яке вірить виключно в силову політику, створюють непередбачуване майбутнє", – пояснив міністр.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським державам потрібно наростити свої витрати на оборону до 3,5% ВВП.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Читайте більше про те, як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі.