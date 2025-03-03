Макрон вважає, що Європі час збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що європейським державам потрібно наростити свої витрати на оборону до 3,5% ВВП.

Як пише "Європейська правда", про це Макрон заявив в інтерв’ю Le Figaro після саміту європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України.

Емманюель Макрон сказав, що європейським державам слід збільшити витрати на оборонні потреби до 3-3,5% ВВП, з огляду на зміну політики США щодо участі у захисті європейських союзників.

"Вже три роки Росія витрачає на оборону 10% свого ВВП. Тож треба готуватися до того, що буде далі", – сказав президент Франції, назвавши цільовим показником для європейців 3,-3,5% ВВП.

Британський прем’єр Кір Стармер минулого тижня перед візитом до Вашингтона оголосив, що Британія прискорить свої плани збільшення витрат на оборону до 2,5% ВВП у 2027 році, що стане найбільшим збільшенням оборонних витрат з часів "холодної війни".

Він також сказав, що виступає за подальше збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

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