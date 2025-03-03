Министр обороны Финляндии: переход России к экономике войны увеличивает ее опасность

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен утверждает, что в Европе должна начаться новая эра готовности, поскольку переход России к экономике войны увеличивает ее опасность.

Об этом министр заявил в понедельник на открытии курса национальной обороны, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В ближайшие недели для Финляндии особенно важно сосредоточиться на эпохе после войны в Украине, считает министр обороны.

"Какой порядок безопасности сложится в Европе и какой будет Россия в ближайшие годы. То есть, среда безопасности, в которой мы будем жить в ближайшие десятилетия", – отметил Хяккянен.

По словам министра обороны, сосредоточение на острых спекуляциях относительно гарантий безопасности Украины или окончания войны является важным, но посреди всего этого необходимо видеть более широкую картину безопасности и более длительную линию развития.

По словам Хяккянена, Россия рассматривает мир как игровое поле, основанное на политическом реализме, где ее собственные интересы преследуются через силовую политику.

На этом игровом поле правила пишет сильнейший, а международные обязательства или соглашения не имеют значения.

По его словам, ответ на агрессивную силовую политику России требует силы и авторитета.

"Если мы в Европе хотим защитить наши ценности и образ жизни, мы должны начать новую эру обороны и готовности", – сказал министр.

Однако, по словам Хяккянена, некоторые цифры свидетельствуют о том, что Европа имеет потенциал для того, чтобы объединиться и играть более сильную роль в обороне.

Валовой внутренний продукт стран ЕС в десять раз больше, чем у России, и страны ЕС тратят на оборону 290 миллиардов евро ежегодно.

Россия, с другой стороны, до своего вторжения в Украину тратила менее 95 миллиардов евро.

Многочисленные европейские страны также объявили о том, что они значительно усилят свою оборону.

Однако, по словам Хяккянена, опасность России возрастает из-за перехода ее экономики к экономике войны.

"Растущая способность России производить оборонные материалы, примерно 700 000 солдат российских сухопутных войск с военным опытом, а также непредсказуемая операционная модель руководства, которое верит исключительно в силовую политику, создают непредсказуемое будущее", – пояснил министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейским государствам нужно нарастить свои расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

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