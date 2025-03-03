Новое правительство Австрии приняло присягу после пятимесячного политического кризиса

Президент Австрии Александер ван дер Беллен принял присягу нового трехпартийного правительства страны, которое удалось сформировать после пяти месяцев переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство APA.

Кристиан Штокер (Австрийская народная партия, ÖVP) был приведен к присяге в качестве федерального канцлера в понедельник утром в венском Хофбурге. Председатель ÖVP возглавил первое федеральное правительство, сформированное Народной партией, социал-демократами (SPÖ) и партией NEOS. Он состоит из 14 членов и имеет семь земельных секретариатов.

Приведение к присяге министра внутренних дел Герхарда Карнера, министра обороны Клаудии Таннер и министра сельского хозяйства Норберта Тотшнига (все – Австрийская народная партия) не было чем-то новым; они уже занимали эти должности в предыдущей коалиции. Предыдущий государственный секретарь Клаудия Плакольм (ÖVP) переходит на министерскую должность. Бывший министр транспорта Йорг Лейхтфрид (SPÖ) идет другим путем и теперь станет государственным секретарем (в Министерстве внутренних дел).

Все три партийных лидера – помимо Штоккера, новый вице-канцлер Андреас Баблер (SPÖ) и новый министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер (NEOS) – впервые вошли в состав федерального правительства.

Федеральный президент ван дер Беллен сказал, что он "очень рад", что все преодолели свои страхи во время переговоров.

Он сказал правительству, что оно должно поддерживать экономику, но также и социальное государство. Мир в Австрии и Европе также должен быть стратегически обеспечен. Он назвал "изменение климата" одной из самых больших угроз нашего времени и сказал, что борьба с ней не может быть отложена. Президент хочет "разумного" регулирования миграции и интеграции. Кроме того, необходимо укреплять либеральную демократию, поскольку ей угрожают популизм и фейковые новости. Он пожелал правительству "удачи" в выполнении этих задач.

Накануне было снято последнее препятствие для формирования правительства – общее собрание либеральной австрийской партии NEOS проголосовало за коалицию с Австрийской народной партией и социал-демократами.

27 февраля стало известно, что три политические партии Австрии договорились о формировании коалиционного правительства, которое не будет включать ультраправую Австрийскую партию свободы, получившую больше всего голосов на выборах в сентябре.

Ранее Майнль-Райзингер предостерегла от продиктованного мира в Украине.

Подробнее о новом правительстве Австрии читайте в статье Шанс на проукраинскую Австрию: как ультраправых победителей оставили вне правительства и что будет дальше.