В Австрії знято останню перешкоду до формування коаліції без ультраправих

Загальні збори ліберальної австрійської партії NEOS проголосували за коаліцію з Австрійською народною партією (ÖVP) та соціал-демократами (SPÖ), а 211-сторінкова коаліційна програма була схвалена в неділю 94,13 відсотками голосів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє APA.

Відповідно до партійного статуту, необхідна щонайменше більшість у дві третини голосів членів партії. Це означає, що останній бар'єр для участі NEOS в уряді подолано.

Відповідні виконавчі ради ÖVP та SPÖ вже затвердили урядову програму та список міністрів у п'ятницю. Після того, як члени NEOS проголосували "за", ніщо не стоїть на заваді приведенню уряду до присяги у федерального президента Александера Ван дер Беллена в понеділок вранці.

Заява уряду в Національній раді може відбутися в п'ятницю.

Перед голосуванням лідерка NEOS Беате Майнль-Райзінгер, яка має стати міністром закордонних справ, просувала заплановану чорно-червоно-рожеву трипартійну коаліцію серед членів партії. Програма має яскраво виражений ліберальний, проєвропейський характер.

27 лютого стало відомо, що три політичні партії Австрії домовилися про формування коаліційного уряду, який не включатиме ультраправу Австрійську партію свободи, що здобула найбільше голосів на виборах у вересні.

Раніше Майнль-Райзінгер застерегла від продиктованого миру в Україні.

Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.