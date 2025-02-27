Ймовірна глава МЗС Австрії: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи

Лідерка австрійської ліберальної партії NEOS Беате Майнль-Райзінгер, яка може обійняти пост глави МЗС в новому уряді Австрії, застерегла від продиктованого миру в Україні.

Про це вона сказала під час дебатів у парламенті в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Майнль-Райзінгер виступила проти продиктованого миру, який "лише поверхнево пропонує мир". За її словами, справедливий мир і гарантії безпеки для України є необхідними.

Вона також розкритикувала переговори між США та Росією щодо України без участі останньої за столом переговорів.

"Нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи – ось що має бути девізом", – сказав лідерка NEOS.

Вона підкреслила, що війна – це не просто боротьба за територію, це боротьба за суверенітет України, а також за спосіб життя в Європі.

Крім того, на думку Майнль-Райзінгер, останні кілька днів показали, що фундаментально "міцний зв'язок трансатлантичних відносин дав тріщину". Тому ЄС, за її словами, повинен забезпечити власну безпеку.

"Було багато розмов про тривожні дзвінки і поворотний момент, тепер за словами повинні слідувати справи", – вимагає Майнль-Райзінгер.

27 лютого стало відомо, що три політичні партії Австрії домовилися про формування коаліційного уряду, який не включатиме ультраправу Австрійську партію свободи, що здобула найбільше голосів на виборах у вересні.

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