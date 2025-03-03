У Трампа натякають, що готові відновити роботу над угодою про мінерали з Україною

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц натякнув, що адміністрація президента Дональда Трампа готова відновити роботу з Україною над угодою щодо забезпечення доступу до рідкісноземельних мінералів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє "Європейська правда".

У Волца спитали, чи планує Дональд Трамп під час звернення про стан справ в країні, яке заплановане на 4 березня, оголосити про вирішення проблем над угодою.

У відповідь він сказав, що адміністрація Трампа очікувала на підписання угоди ще у п’ятницю, а також натякнув на готовність продовжувати роботу.

"Ми планували виступити, щоб оголосити про цю угоду щодо мінералів... Ми планували сказати, що вона стане дуже позитивним кроком уперед для всіх сторін…Таким був план. Ми побачимо, що станеться протягом наступних 48 годин, але ми, безумовно, сподіваємося рухатися вперед у позитивному напрямку", – зазначив Волц.

Нагадаємо, у неділю міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що запропонована інвестиційна угода щодо забезпечення доступу до рідкісноземельних мінералів України наразі не обговорюється.

Як відомо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталася перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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