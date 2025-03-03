У Трампа намекают, что готовы возобновить работу над соглашением о минералах из Украиной

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц намекнул, что администрация президента Дональда Трампа готова возобновить работу с Украиной над соглашением по обеспечению доступа к редкоземельным минералам.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News, сообщает "Европейская правда".

У Уолтца спросили, планирует ли Дональд Трамп во время обращения о состоянии дел в стране, которое запланировано на 4 марта, объявить о решении проблем над соглашением.

В ответ он сказал, что администрация Трампа ожидала подписания соглашения еще в пятницу, а также намекнул на готовность продолжать работу.

"Мы планировали выступить, чтобы объявить об этом соглашении по минералам... Мы планировали сказать, что оно станет очень позитивным шагом вперед для всех сторон... Таким был план. Мы увидим, что произойдет в течение следующих 48 часов, но мы, безусловно, надеемся двигаться вперед в позитивном направлении", – отметил Уолтц.

Напомним, в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предложенное инвестиционное соглашение по обеспечению доступа к редкоземельным минералам Украины пока не обсуждается.

Как известно, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой.