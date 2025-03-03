Прем’єр Британії: сварка між Трампом і Зеленським – це те, чого ніхто "не хоче бачити"

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив у парламенті, що перепалка між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка відбулася в п'ятницю, – це те, чого ніхто в цій палаті "не хоче бачити".

Про це він сказав, виступаючи в Палаті громад у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Стармер зазначив, що Велика Британія повинна зміцнювати свої відносини зі США "для нашої безпеки, для наших технологій, для нашої торгівлі та інвестицій". Він сказав, що США "завжди будуть незамінними" для Британії.

Прем'єр-міністр також відзначив, що минулий тиждень "з усією очевидністю" показав, що США є "життєво важливими" у забезпеченні миру в Україні. Тому він наголосив, що сварка Зеленського і Трампа – "це те, чого ніхто в цій Палаті не хоче бачити".

Стармер відзначив, що Британія відіграватиме "провідну роль" у забезпеченні миру для України. Прем'єр-міністр вважає, що "правильно, що Європа робить важку роботу з підтримки миру на нашому континенті".

"Але для досягнення успіху ці зусилля також повинні мати сильну підтримку з боку США", – додав він.

Він наголосив, що "дуже сильно відчуває", що майбутнє України є важливим для британської безпеки. "Росія є загрозою в наших водах і небі", – констатував глава британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий ще раз зустрітися з очільником Білого дому Дональдом Трампом, якщо той запросить його.

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