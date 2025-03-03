Премьер Британии Кир Стармер заявил в парламенте, что перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая произошла в пятницу, – это то, чего никто в этой палате "не хочет видеть".

Об этом он сказал, выступая в Палате общин в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Стармер отметил, что Великобритания должна укреплять свои отношения с США "для нашей безопасности, для наших технологий, для нашей торговли и инвестиций". Он сказал, что США "всегда будут незаменимыми" для Британии.

Премьер-министр также отметил, что прошедшая неделя "со всей очевидностью" показала, что США являются "жизненно важными" в обеспечении мира в Украине. Поэтому он подчеркнул, что ссора Зеленского и Трампа – "это то, чего никто в этой Палате не хочет видеть".

Стармер отметил, что Великобритания будет играть "ведущую роль" в обеспечении мира для Украины. Премьер-министр считает, что "правильно, что Европа делает тяжелую работу по поддержанию мира на нашем континенте".

"Но для достижения успеха эти усилия также должны иметь сильную поддержку со стороны США", – добавил он.

Он подчеркнул, что "очень сильно чувствует", что будущее Украины является важным для британской безопасности. "Россия является угрозой в наших водах и небе", – констатировал глава британского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов еще раз встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, если тот пригласит его.

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