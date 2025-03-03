Трамп натякнув, що Зеленський довго не протримається, якщо він "не хоче угоди"

Президент США Дональд Трампа, говорячи про потенційну угоду про завершення війни в Україні, натякнув, що Володимир Зеленський довго не протримається, якщо він "не хоче угоди".

Про це американський президент сказав під час виступу у Білому домі у понеділок, пише "Європейська правда".

Трамп розкритикував Зеленського за коментарі, в яких той прогнозував, що війна з Росією триватиме ще довго. Він зробив це після критики президента України у своїй соцмережі раніше.

"Він сказав, що вважає, що війна триватиме довго, і краще б йому не бути правим в цьому. Це все, що я хочу сказати", – зазначив Трамп.

Не називаючи імені Зеленського, він припустив, що український президент може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.

"Можливо, хтось не хоче укладати угоду, і якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина довго не протримається. До цієї людини не будуть довго прислухатися. Тому що я вірю, що Росія хоче укласти угоду, я вірю, що народ України, безумовно, хоче укласти угоду", – сказав Трамп, повторюючи свою давню тезу, що хоче укласти угоду "швидко".

Він також розповів, що на вихідних говорив з європейськими колегами про припинення війни в Україні.

"Більшість з них – мої друзі, глави держав, глави різних країн. ... Чотири прем'єр-міністри і п'ять президентів зателефонували мені за останні два дні, і вони хочуть вирішити це питання", – заявив Трамп.

Трамп також сказав, що не вважає, що так звана "угода про копалини", яку мали підписати у Білому домі в п’ятницю, "мертва", але сказав, що Володимир Зеленський має бути більш вдячним.

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