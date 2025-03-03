Трамп намекнул, что Зеленский долго не продержится, если он "не хочет сделки"

Президент США Дональд Трампа, говоря о потенциальном соглашении о завершении войны в Украине, намекнул, что Владимир Зеленский долго не продержится, если он "не хочет соглашения".

Об этом американский президент сказал во время выступления в Белом доме в понедельник, пишет "Европейская правда".

Трамп раскритиковал Зеленского за комментарии, в которых тот прогнозировал, что война с Россией продлится еще долго. Он сделал это после критики президента Украины в своей соцсети ранее.

"Он сказал, что считает, что война продлится долго, и лучше бы ему не быть правым в этом. Это все, что я хочу сказать", – отметил Трамп.

Не называя имени Зеленского, он предположил, что украинский президент может "не продержаться очень долго", если не захочет заключить соглашение о мире.

"Возможно, кто-то не хочет заключать соглашение, и если кто-то не хочет заключать соглашение, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут долго прислушиваться. Потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку, я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить сделку", – сказал Трамп, повторяя свой давний тезис, что хочет заключить сделку „быстро".

Он также рассказал, что на выходных говорил с европейскими коллегами о прекращении войны в Украине.

"Большинство из них – мои друзья, главы государств, главы разных стран. ... Четыре премьер-министра и пять президентов позвонили мне за последние два дня, и они хотят решить этот вопрос", – заявил Трамп.

Трамп также сказал, что не считает, что так называемое "соглашение об ископаемых", которое должны были подписать в Белом доме в пятницу, "мертвое", но сказал, что Владимир Зеленский должен быть более благодарным.

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