FT: країни Балтії тривожаться через можливе припинення вогню в Україні

Міністри оборони країн Балтії застерегли, що припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Financial Times.

Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні після того, як адміністрація Трампа укладе угоду про припинення вогню. Балтійські країни вказують на те, що Кремль вже виклав плани щодо збільшення військового виробництва та додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

"Ми всі розуміємо, що коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю виданню.

Його литовська колега, Довіле Шакалієне, зробила схожі заяви, перебуваючи у Великій Британії на початку тижня.

"Не обманюймо себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія використає цей час після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них вже є величезна, навчена в боях армія, яка стане ще більшою", – сказала вона.

Припинення бойових дій дало б Росії шанс створити 1,5-мільйонну армію і додати цілий новий армійський корпус на півночі, подвоївши кількість військ поблизу Фінляндії та країн Балтії. Певкур зазначив, що з 600 тисяч російських військових, які наразі перебувають в Україні, 300 тисяч, ймовірно, будуть передислоковані.

"Ці люди не повернуться в різні куточки Росії збирати кукурудзу або робити щось інше, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, в п'ять-десять разів більша за ту, яку вони могли б отримувати в своєму рідному місті", – оцінив міністр.

Країни Балтії особливо занепокоєні масштабними військовими навчаннями "Запад", які відбудуться цієї осені поблизу їхніх кордонів у Росії і Білорусі. Ці навчання, що проводяться кожні чотири роки, імітують конфлікт з країнами НАТО і включають десятки тисяч військовослужбовців, танки, літаки і артилерію.

Певкур і Шакалієне також застерегли від передислокації будь-яких військ НАТО з їхніх країн для формування так званих європейських "сил гарантування", які будуть відправлені до України як засіб стримування Росії від повторного нападу.

Країни східного флангу НАТО, в тому числі Польща і Румунія, заявили, що вони не можуть взяти на себе зобов'язання щодо розгортання військ в Україні за рахунок власної безпеки. Естонія також виступила проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони країн Балтії.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Нагадаємо, днями генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв нищівну відповідь Путіну за напад на Польщу чи будь-яку іншу державу Альянсу.

Дивіться також інтерв’ю глави Федеральної розвідслужби ФРН Бруно Каля про те, як Росія готується до війни з НАТО.