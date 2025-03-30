FT: страны Балтии тревожатся из-за возможного прекращения огня в Украине

Министры обороны стран Балтии предостерегли, что прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности их региона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Financial Times.

Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине после того, как администрация Трампа заключит соглашение о прекращении огня. Балтийские страны указывают на то, что Кремль уже изложил планы по увеличению военного производства и дополнительных войск вдоль их границ.

"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы также значительно возрастет очень быстро", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью изданию.

Его литовская коллега, Довиле Шакалиене, сделала похожие заявления, находясь в Великобритании в начале недели.

"Не обманывайте себя, что с Россией будет покончено после Украины. Россия использует это время после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная в боях армия, которая станет еще больше", – сказала она.

Прекращение боевых действий дало бы России шанс создать 1,5-миллионную армию и добавить целый новый армейский корпус на севере, удвоив количество войск вблизи Финляндии и стран Балтии. Певкур отметил, что из 600 тысяч российских военных, которые сейчас находятся в Украине, 300 тысяч, вероятно, будут передислоцированы.

"Эти люди не вернутся в разные уголки России собирать кукурузу или делать что-то другое, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе", – оценил министр.

Страны Балтии особенно обеспокоены масштабными военными учениями "Запад", которые состоятся этой осенью вблизи их границ в России и Беларуси. Эти учения, проводимые каждые четыре года, имитируют конфликт со странами НАТО и включают десятки тысяч военнослужащих, танки, самолеты и артиллерию.

Певкур и Шакалиене также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из их стран для формирования так называемых европейских "сил гарантирования", которые будут отправлены в Украину как средство сдерживания России от повторного нападения.

Страны восточного фланга НАТО, в том числе Польша и Румыния, заявили, что они не могут взять на себя обязательства по развертыванию войск в Украине за счет собственной безопасности. Эстония также выступила против планов Великобритании передислоцировать в Украину британские войска, предназначенные для обороны стран Балтии.

Отметим, новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Напомним, на днях генсек НАТО Марк Рютте пообещал сокрушительный ответ Путину за нападение на Польшу или любое другое государство Альянса.

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