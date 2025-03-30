Німецькі "Зелені" закликали "ліквідувати проросійські зв'язки" в партії Мерца

Німецькі "Зелені" наголосили, що "друзі Путіна" не повинні відігравати жодної ролі у коаліційних переговорах у Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Deutsche Welle.

Співголова фракції політичної партії "Зелених" у німецькому Бундестазі Брітта Гасельманн різко розкритикувала висловлювання прем'єр-міністра федеральної землі Саксонія Міхаеля Кречмера від ХДС про можливість пом'якшення санкцій проти Росії.

"У той час як Путін продовжує бомбити Україну, прем'єр-міністр Кречмер знову підлещується до воєнного злочинця", – заявила вона в інтерв'ю агентству dpa в неділю, 30 березня.

Водночас Гасельманн закликала голову Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца "якнайшвидше ліквідувати проросійські зв'язки" в його партії.

Кречмер, який обіймає посаду заступника голови ХДС, в інтерв'ю dpa розкритикував категоричну відмову Німеччини та інших європейських країн від пом'якшення санкційного режиму проти Росії.

Коментуючи це висловлювання, Гасельманн наголосила, що пом'якшення санкцій, запроваджених у відповідь на напад РФ на Україну, було б серйозною помилкою. Вона закликала керівництво ХДС відмежуватися від заяв, подібних до тих, які зробив Кречмер.

За її словами, "друзі Путіна", такі як Кречмер, депутат Бундестагу від ХДС Томас Барайс, а також заступник голови фракції ХДС у ландтазі Північного Рейну-Вестфалії Ян Гайнiш та їхній проросійський курс не повинні відігравати жодної ролі у переговорах щодо формування правлячої коаліції в Німеччині.

Кречмер і Мерц входять до числа представників ХДС, які ведуть коаліційні переговори із соціал-демократами. Барайс і Гайніш також задіяні в робочих групах: Барайс курує питання інфраструктури, а Гайніш – енергетику. Обидва на тлі переговорів зробили низку резонансних заяв про Росію.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, заявив, що знімати санкції з Росії до досягнення миру було б великою помилкою.

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський заявили після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня, що серед лідерів немає згоди на зняття санкцій з Росії.