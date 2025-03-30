Немецкие "Зеленые" призвали "ликвидировать пророссийские связи" в партии Мерца

Немецкие "Зеленые" отметили, что "друзья Путина" не должны играть никакой роли в коалиционных переговорах в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.

Сопредседатель фракции политической партии "Зеленых" в немецком Бундестаге Бритта Гассельманн резко раскритиковала высказывания премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера от ХДС о возможности смягчения санкций против России.

"В то время как Путин продолжает бомбить Украину, премьер-министр Кречмер снова заискивает перед военным преступником", – заявила она в интервью агентству dpa в воскресенье, 30 марта.

В то же время Гассельманн призвала председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца "как можно быстрее ликвидировать пророссийские связи" в его партии.

Кречмер, занимающий должность заместителя председателя ХДС, в интервью dpa раскритиковал категорический отказ Германии и других европейских стран от смягчения санкционного режима против России.

Комментируя это высказывание, Гассельманн подчеркнула, что смягчение санкций, введенных в ответ на нападение РФ на Украину, было бы серьезной ошибкой. Она призвала руководство ХДС отмежеваться от заявлений, подобных тем, которые сделал Кречмер.

По ее словам, "друзья Путина", такие как Кречмер, депутат Бундестага от ХДС Томас Барайс, а также заместитель председателя фракции ХДС в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Ян Гайниш и их пророссийский курс не должны играть никакой роли в переговорах по формированию правящей коалиции в Германии.

Кречмер и Мерц входят в число представителей ХДС, которые ведут коалиционные переговоры с социал-демократами. Барайс и Гайниш также задействованы в рабочих группах: Барайс курирует вопросы инфраструктуры, а Гайниш – энергетику. Оба на фоне переговоров сделали ряд резонансных заявлений о России.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, заявил, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой.

Премьер Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский заявили после встречи "коалиции решительных" в Париже 27 марта, что среди лидеров нет согласия на снятие санкций с России.