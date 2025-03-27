Зеленський і Стармер після саміту в Парижі: не час знімати санкції з Росії

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський заявили після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, що серед лідерів немає згоди на зняття санкцій з Росії.

Про це вони сказали журналістам після зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що він був радий бачити зобов'язання "не скасовувати жодних санкцій, доки Росія не припинить війну".

Він додав, що хоче "більшого тиску" на Росію.

"Більше пакетів санкцій є важливими", – сказав Зеленський.

Стармер також заявив, що було "абсолютно зрозуміло, що зараз не час для зняття санкцій".

"Навпаки, ми обговорювали, як ми можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів через подальший тиск з боку цієї групи країн", – сказав він.

За його словами, на зустрічі також обговорювалися "військові та оперативні" плани щодо підтримки будь-якого припинення вогню і миру в Україні, "чи то на землі, чи то в повітрі, чи то на морі".

"Сильним результатом зустрічі стало те, що так багато країн підтримують Україну, як вони підтримують її вже понад три роки, у цей вирішальний момент стільки, скільки це буде потрібно", – сказав він.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про "убезпечення судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

В Єврокомісії заявили, що припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.