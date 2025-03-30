NYT: американці злились та панікували, коли Україна затопила "Москву"

Затоплення російського крейсера "Москва" відобразило неузгодженість українсько-американських відносин у перші тижні повномасштабної російсько-української війни.

Про це йдеться в публікації The New York Times, пише "Європейська правда".

Матеріал NYT базується на понад 300 інтерв’ю з нинішніми та колишніми політиками, посадовцями Пентагону, співробітниками розвідки та військовими в Україні, Сполучених Штатах, Британії та ряді інших європейських країн.

Як йдеться у публікації, у середині квітня 2022 року американські та українські військово-морські офіцери проводили рутинну розвідувальну розмову, коли на екранах їхніх радарів з'явилося щось несподіване.

За словами колишнього американського офіцера, що обіймав високу посаду, американці сказали: "О, це Москва!". На це українці відповіли: "Боже мій. Дуже дякуємо. Бувайте".

Згодом стало відомо, що українці потопили "Москву" – на той час флагмана Чорноморського флоту Росії.

Потоплення було демонстрацією української майстерності та російської недолугості, відзначає видання. Але цей епізод також відобразив роз'єднаний стан українсько-американських відносин у перші тижні великої війни.

"Американці були розлючені, бо українці не попередили про це; здивовані, що Україна мала ракети, здатні досягти корабля; і панікували, бо адміністрація Байдена не мала наміру дозволити українцям атакувати такий потужний символ російської могутності", – йдеться у публікації видання.

Нагадаємо, у 2022 році повідомляли, що США надали Україні розвіддані, які допомогли затопити "Москву". На той момент не було відомо, чи знали США, що українці планують потопити крейсер.

Також, за даними NYT, американська сторона сприняла операцію України в Курській області як крок до порушення довіри.