NYT: американцы слились и паниковали, когда Украина затопила "Москву"

Затопление российского крейсера "Москва" отразило несогласованность украинско-американских отношений в первые недели полномасштабной российско-украинской войны.

Об этом говорится в публикации The New York Times, пишет "Европейская правда".

Материал NYT базируется на более 300 интервью с нынешними и бывшими политиками, чиновниками Пентагона, сотрудниками разведки и военными в Украине, Соединенных Штатах, Великобритании и ряде других европейских стран.

Как говорится в публикации, в середине апреля 2022 года американские и украинские военно-морские офицеры проводили рутинный разведывательный разговор, когда на экранах их радаров появилось нечто неожиданное.

По словам бывшего американского офицера, занимавшего высокую должность, американцы сказали: "О, это Москва!". На это украинцы ответили: "Боже мой. Большое спасибо. Пока".

Впоследствии стало известно, что украинцы потопили "Москву" – в то время флагмана Черноморского флота России.

Потопление было демонстрацией украинского мастерства и российской безалаберности, отмечает издание. Но этот эпизод также отразил разобщенное состояние украинско-американских отношений в первые недели большой войны.

"Американцы были разъярены, потому что украинцы не предупредили об этом; удивлены, что Украина имела ракеты, способные достичь корабля; и паниковали, потому что администрация Байдена не намеревалась позволить украинцам атаковать такой мощный символ российской мощи", – говорится в публикации издания.

Напомним, в 2022 году сообщали, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли затопить "Москву". На тот момент не было известно, знали ли США, что украинцы планируют потопить крейсер.

Также, по данным NYT, американская сторона восприняла операцию Украины в Курской области как шаг к нарушению доверия.