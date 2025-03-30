Президент Фінляндії після зустрічі з Трампом: США готують санкції проти Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб після семигодинної зустрічі з Дональдом Трамом у Флориді в суботу повідомив, що США розробляють санкції проти Росії, якщо вона відмовиться припинити вогонь в Україні чи порушить режим тиші.

Про це Стубб сказав у неділю на пресконференції у Лондоні, його цитує Yle, повідомляє "Європейська правда".

Стубб спочатку зазначив, що Фінляндія вважає 20 квітня вдалою датою для початку повного припинення вогню без жодних умов.

"Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен дедлайн. Тому що це Великдень. І тому, що президент Трамп буде на посаді вже три місяці", – пояснив фінський президент.

За словами Стубба, якщо Росія не погодиться на перемир'я або порушить його, потрібно буде запровадити сильний механізм санкцій. Він сказав, що такі санкції готуються і в США.

"Ми також обговорювали це з президентом Трампом і сенатором Ліндсі Гремом, архітектором пакету санкцій. І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах", – сказав фінський президент. Ліндсі Грем також був на зустрічі у Флориді, де Стубб та Трамп, серед іншого, грали у гольф.

На пресконференції Стубба окремо запитали, що Трамп думає про ці санкції.

"У Грема і президента Трампа близькі стосунки. Звичайно, не все, що планує сенатор Грем, здійсниться. Але у мене склалося враження, що терпіння уривається і з боку США – і це, на мою думку, добре", – оцінив фінський президент.

За словами Стубба, терпіння Трампа також уривається.

"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови", – зазначив він.

Стубб закликав відстежувати заяви сенатора Грема протягом наступних кількох днів.

"Я бачив деякі з них (санкцій), і якщо вони матеріалізуються, то це матиме дуже великий вплив", – зазначив фінський президент.

Стубб зауважив, що сказав Трампу, що Росія розуміє лише силу. А це означає санкції та використання заморожених російських коштів для підтримки України.

У неділю Трамп заявив, що був "дуже розлючений" і "роздратований" останніми заявами Владіміра Путіна про зовнішнє управління Україною та пригрозив запровадити тарифи на російську нафту.

Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.