Президент Фінляндії зіграв у гольф з Трампом і поговорив про Україну

Президент Фінляндії Александр Стубб здійснив неформальний візит до Сполучених Штатів у суботу, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про зустріч Трамп та Стубб повідомили у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Обидва лідери обговорили зміцнення двостороннього партнерства, ситуацію в Україні і зіграли в гольф.

"Я зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, штат Флорида, в суботу, 29 березня. Під час візиту ми обговорили відносини між Фінляндією та США, а також поточні питання зовнішньої політики, включаючи Україну", – повідомив Стубб у соцмережі Х, опублікувавши фото з Трампом з клюшками для гольфу.

I met with @RealDonaldTrump at Mar-a-Lago, Florida on Saturday, March 29.



During the visit, we discussed relations between Finland and US and current foreign policy issues including Ukraine. pic.twitter.com/Y1DC87yPo7