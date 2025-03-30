Президент Фінляндії зіграв у гольф з Трампом і поговорив про Україну

Президент Фінляндії Александр Стубб здійснив неформальний візит до Сполучених Штатів у суботу, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про зустріч Трамп та Стубб повідомили у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Обидва лідери обговорили зміцнення двостороннього партнерства, ситуацію в Україні і зіграли в гольф.

"Я зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, штат Флорида, в суботу, 29 березня. Під час візиту ми обговорили відносини між Фінляндією та США, а також поточні питання зовнішньої політики, включаючи Україну", – повідомив Стубб у соцмережі Х, опублікувавши фото з Трампом з клюшками для гольфу.

I met with @RealDonaldTrump at Mar-a-Lago, Florida on Saturday, March 29.



During the visit, we discussed relations between Finland and US and current foreign policy issues including Ukraine. pic.twitter.com/Y1DC87yPo7 – Alexander Stubb (@alexstubb) March 29, 2025

"Президент Стубб і я з нетерпінням чекаємо на зміцнення партнерства між Сполученими Штатами і Фінляндією, що включає в себе закупівлю і розробку великої кількості вкрай необхідних криголамів для США, забезпечуючи мир і міжнародну безпеку для наших країн і всього світу", – написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

Варто зазначити, що 19 березня президент України Володимир Зеленський зустрічався зі Стуббом у Гельсінкі.

Офіс президента Фінляндії заявив, що неанонсований візит Стубба до Трампа був неформальним.

Сенатор Ліндсі Грем приєднався до команди Трампа, про що він повідомив у своєму пості на X. Він також похвалив гольф-навички Стубба, який грав у гольф, будучи студентом університету Фурмана в рідному штаті Грема Південній Кароліні.

Раніше Стубб заявляв, що досвід Фінляндії свідчить, що Україна у жодному разі не має погоджуватися на умови Росії, які означатимуть втрату суверенітету та територіальної цілісності.