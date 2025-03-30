Укр Рус Eng

Президент Фінляндії зіграв у гольф з Трампом і поговорив про Україну

фото
Новини — Неділя, 30 березня 2025, 08:29 — Христина Бондарєва

Президент Фінляндії Александр Стубб здійснив неформальний візит до Сполучених Штатів у суботу, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про зустріч Трамп та Стубб повідомили у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Обидва лідери обговорили зміцнення двостороннього партнерства, ситуацію в Україні і зіграли в гольф.

"Я зустрівся з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, штат Флорида, в суботу, 29 березня. Під час візиту ми обговорили відносини між Фінляндією та США, а також поточні питання зовнішньої політики, включаючи Україну", – повідомив Стубб у соцмережі Х, опублікувавши фото з Трампом з клюшками для гольфу.

"Президент Стубб і я з нетерпінням чекаємо на зміцнення партнерства між Сполученими Штатами і Фінляндією, що включає в себе закупівлю і розробку великої кількості вкрай необхідних криголамів для США, забезпечуючи мир і міжнародну безпеку для наших країн і всього світу", – написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

Варто зазначити, що 19 березня президент України Володимир Зеленський зустрічався зі Стуббом у Гельсінкі.

Офіс президента Фінляндії заявив, що неанонсований візит Стубба до Трампа був неформальним.

Сенатор Ліндсі Грем приєднався до команди Трампа, про що він повідомив у своєму пості на X. Він також похвалив гольф-навички Стубба, який грав у гольф, будучи студентом університету Фурмана в рідному штаті Грема Південній Кароліні.

Раніше Стубб заявляв, що досвід Фінляндії свідчить, що Україна у жодному разі не має погоджуватися на умови Росії, які означатимуть втрату суверенітету та територіальної цілісності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Трамп США
Реклама: