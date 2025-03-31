В Литві витягли з болота бронемашину, в якій можуть перебувати військові США

У Литві увечері в неділю, 30 березня, витягли з болота бронеавтомобіль, в якому можуть перебувати четверо американських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви в Х, інформує "Європейська правда".

У заяві литовського оборонного відомства йдеться про те, що "після шести днів наполегливих зусиль" бронеавтомобіль вдалось витягти з болота.

Після завершення операції литовська військова поліція та американські слідчі продовжують роботу на місці події, зазначили в литовському Міноборони.

"Ми будемо зберігати терпіння і зосередженість, поки вони збирають більше інформації про ситуацію", – йдеться в заяві.

При цьому у відомстві не уточнили, чи перебували в бронеавтомобілі тіла американських військових.

Як відомо, у суботу пізно ввечері водолази Військово-морських сил США здійснили перше занурення у болотисту водойму, але не змогли дістатися до затонулої бронемашини

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною на полігоні у Литві стало відомо 25 березня. 26 березня транспортний засіб було ідентифіковано в болоті, з того часу тривали спроби підняти машину на поверхню.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на диво у пошуках чотирьох солдатів Сполучених Штатів Америки.