В Литве вытащили из болота бронемашину, в которой могут находиться военные США

В Литве вечером в воскресенье, 30 марта, вытащили из болота бронеавтомобиль, в котором могут находиться четверо американских военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы в Х, информирует "Европейская правда".

В заявлении литовского оборонного ведомства говорится о том, что "после шести дней упорных усилий" бронеавтомобиль удалось вытащить из болота.

После завершения операции литовская военная полиция и американские следователи продолжают работу на месте происшествия, отметили в литовском Минобороны.

"Мы будем сохранять терпение и сосредоточенность, пока они собирают больше информации о ситуации", – говорится в заявлении.

При этом в ведомстве не уточнили, находились ли в бронеавтомобиле тела американских военных.

Как известно, в субботу поздно вечером водолазы Военно-морских сил США совершили первое погружение в болотистый водоем, но не смогли добраться до затонувшей бронемашины

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта. 26 марта транспортное средство было идентифицировано в болоте, с тех пор продолжались попытки поднять машину на поверхность.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на чудо в поисках четырех солдат Соединенных Штатов Америки.