У Литві розповіли нові деталі операції з підйому бронемашини з військовими США з дна болота 

На полігоні в Пабраде у Литві у неділю вранці триває вже кількаденна операція з вилучення з болота бронемашини M88 з чотирма американськими військовими, які там затонули.

Про це повідомила міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне у своєму Facebook-акаунті, пише "Європейська правда".

Міністерка підкреслила складність операції, відзначивши, що вночі обвалилась частина земляного покриву і вже досягнутий прогрес був зведений нанівець.

"Тому я дуже прошу вас бути з рятувальниками в думках і підтримувати їх, коли вони намагаються зробити неможливе в цей час. Операція дуже складна, але ми доведемо її до кінця. Наші війська, разом з американськими та польськими військами, ми пройдемо через це. Наберіться терпіння і підтримайте рятувальників", – написала міністерка.

фото міноборони литви

У суботу пізно ввечері водолази Військово-морських сил США здійснили перше занурення у болотянисту водойму, але не змогли дістатися до затонулої бронемашини, повідомили Збройні сили США в Європі та Африці.

"Передбачається, що вона (машина) перебуває приблизно на 4-метровій глибині і покрита 2-метровим шаром багнюки. Відкачування води і видалення мулу продовжиться вночі, а водолазні операції поновляться завтра вранці", – наголошувалося в пості в суботу.

фото збройних сил Сша

Капітан литовської армії Індре Пілкаускайте повідомила, що в неділю тривають роботи з відкачування води.

"Усе обладнання працює, качає бруд, і потім техніка його вивозить. Ми плануємо продовжувати ці роботи доти, доки не буде створено умови для водолазів, щоб вони могли зануритися і знайти точки для кріплення тросів", – сказала вона журналістам у неділю вранці, інформує LRT.

Пілкаускайте не наважилася прогнозувати, як довго триватимуть роботи. "Мул там спресований, що ускладнює занурення водолазів", – зазначила представниця армії. Вона додала, що водолази постійно на місці та перебувають у повній готовності.

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною на полігоні у Литві стало відомо 25 березня. 26 березня транспортний засіб було ідентифіковано в болоті, з того часу тривають спроби підняти машину на поверхню.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на диво у пошуках чотирьох солдатів Сполучених Штатів Америки.

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс сподівається, що інцидент на полігоні Пабраде не вплине на двосторонні відносини між США і Литвою.