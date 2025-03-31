Нідерландських туристів оштрафували у Фінляндії за перетин кордону з РФ "з цікавості"

Окружний суд Оулу у Фінляндії виніс вироки трьом нідерландським туристам, яких спіймали на незаконному перетині кордону з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує фінський мовник Yle.

Троє чоловіків були виявлені в прикордонній зоні між Фінляндією та Росією в районі Куусамо наприкінці січня. Двоє з них ненадовго перейшли на російський бік кордону – ширина прикордонної зони там становить близько трьох кілометрів.

Капітан прикордонної служби Маурі Нюгорд повідомив фінському інформаційному агентству STT, що порушниками були туристами з Нідерландів. Він сказав, що чоловіки перетнули кордон з цікавості.

Прикордонна служба отримала наводку про пересування чоловіків від громадськості. На основі цієї інформації вдалося вистежити і затримати їх. Під час допиту в поліції трійця зізналася у скоєному. Однак один з чоловіків сказав, що зробив це випадково. Третій чоловік, який залишився в прикордонній зоні, розповів схожу історію.

Жоден з трьох не з'явився на судовому засіданні. Окружний суд Оулу судив їх заочно.

Вирок ґрунтувався на зізнаннях чоловіків під час допитів і фотографіях поліцейських, на яких були зафіксовані відбитки взуття, що прямували до російського прикордонного поста і назад. Відбитки збігалися з відбитками взуття, в яке були взуті чоловіки.

Суд не повірив заявам туристів про те, що перетин кордону був випадковим. Він постановив, що чоловіки повинні були знати, що вони перебувають у забороненій зоні, оскільки там є кілька повідомлень про це різними мовами.

Чоловіки 1983 і 1968 років народження були засуджені до 35-денних штрафів за порушення державного кордону. Третій чоловік 1962 року народження, який залишився в прикордонній зоні, був засуджений до 15 діб штрафу за незначне порушення державного кордону. Поденний штраф у Фінляндії – це грошова санкція, яка базується на тяжкості правопорушення, а також на доході або статках порушника.

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії почали розслідування, як фінський громадянин нелегально перетнув кордон із Росією і перебував там три дні.

Фінсько-російський кордон майже повністю закритий з кінця 2023 року.