Нидерландских туристов оштрафовали в Финляндии за пересечение границы с РФ "из любопытства"

Окружной суд Оулу в Финляндии вынес приговоры трем нидерландским туристам, которых поймали на незаконном пересечении границы с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует финский вещатель Yle.

Трое мужчин были обнаружены в пограничной зоне между Финляндией и Россией в районе Куусамо в конце января. Двое из них ненадолго перешли на российскую сторону границы – ширина пограничной зоны там составляет около трех километров.

Капитан пограничной службы Маури Нюгорд сообщил финскому информационному агентству STT, что нарушителями были туристы из Нидерландов. Он сказал, что мужчины пересекли границу из любопытства.

Пограничная служба получила наводку о передвижении мужчин от общественности. На основе этой информации удалось выследить и задержать их. Во время допроса в полиции троица призналась в содеянном. Однако один из мужчин сказал, что сделал это случайно. Третий мужчина, который остался в пограничной зоне, рассказал похожую историю.

Ни один из троих не явился на судебное заседание. Окружной суд Оулу судил их заочно.

Приговор основывался на признаниях мужчин во время допросов и фотографиях полицейских, на которых были зафиксированы отпечатки обуви, направлявшихся к российскому пограничному посту и обратно. Отпечатки совпадали с отпечатками обуви, в которую были обуты мужчины.

Суд не поверил заявлениям туристов о том, что пересечение границы было случайным. Он постановил, что мужчины должны были знать, что они находятся в запретной зоне, поскольку там есть несколько сообщений об этом на разных языках.

Мужчины 1983 и 1968 годов рождения были приговорены к 35-дневным штрафам за нарушение государственной границы. Третий мужчина 1962 года рождения, который остался в пограничной зоне, был приговорен к 15 суткам штрафа за незначительное нарушение государственной границы. Поденный штраф в Финляндии – это денежная санкция, которая базируется на тяжести правонарушения, а также на доходе нарушителя.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Напомним, ранее в Финляндии начали расследование, как финский гражданин нелегально пересек границу с Россией и находился там три дня.

Финско-российская граница почти полностью закрыта с конца 2023 года.