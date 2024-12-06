Фін нелегально перетнув кордон з Росією і був там три дні

Прикордонна служба Фінляндії почала попереднє розслідування інциденту, в межах якого фінський громадянин нелегально перетнув кордон із Росією і перебував там три дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на STT.

Інцидент стався на фінсько-російському кордоні у східній провінції Кайнуу. Тамтешні прикордонники вранці 4 грудня отримали від екстрених служб інформацію про чоловіка.

Той сказав надзвичайникам, що перебуває на території Росії за 15 кілометрів від кордону і потребує допомоги.

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Російські прикордонники знайшли чоловіка, який страждав від сильного переохолодження, і передали медикам для негайної медичної допомоги.

Влада Росії передала чоловіка Фінляндії 5 грудня, і його супроводили до лікарні в Кайнуу для подальшого необхідного лікування.

Тим часом Прикордонна служба Кайнуу розпочала попереднє розслідування інциденту за підозрою у порушенні державного кордону.

Нагадаємо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У квітні фінський уряд, переглядаючи рішення, залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін.