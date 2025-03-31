Трамп говорит, что сделка по продаже TikTok будет заключена до 5 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с китайской компанией ByteDance, материнской компанией TikTok, о продаже приложения будет заключена до установленного срока 5 апреля.

Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье, его заявление приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В январе Трамп установил 5 апреля крайним сроком для TikTok, чтобы найти некитайского покупателя. В противном случае приложение бы столкнулось с запретом в США по соображениям национальной безопасности.

"У нас много потенциальных покупателей", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One поздно вечером в воскресенье.

"Существует огромный интерес к Tiktok. Я хотел бы, чтобы Tiktok остался живым", – добавил Трамп.

В пятницу агентство сообщило, что частная инвестиционная компания Blackstone рассматривает возможность сделать небольшую миноритарную инвестицию в американскую деятельность TikTok, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом.

Blackstone обсуждает возможность присоединения к существующим некитайским акционерам ByteDance во главе с Susquehanna International Group и General Atlantic, чтобы внести свежий капитал для участия в торгах за американский бизнес TikTok. Группа вышла в лидеры торгов.

Вашингтон заявляет, что собственность TikTok компанией ByteDance делает его зависимым от китайского правительства, и Пекин может использовать приложение для проведения операций влияния на Соединенные Штаты и сбора данных об американцах.

Трамп ранее заявлял, что готов продлить апрельский дедлайн, если не будет достигнута договоренность по приложению для социальных сетей.

На прошлой неделе он признал, что Китай будет играть важную роль в заключении любого соглашения о TikTok, включая его одобрение.

Будущее приложения, которым пользуются почти половина американцев, зависло в воздухе после того, как закон 2024 года потребовал от ByteDance продать TikTok до 19 января. В январе TikTok даже приостанавливал работу в США.