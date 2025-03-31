В армії Литви розповіли деталі операції з витягнення бронемашини Hercules з болота

У Збройних силах Литви розповіли, що операція з витягнення з болота бронеавтомобіля M88 Hercules, в якому можуть перебувати четверо американських військових, тривала трохи більше двох годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник литовських Збройних сил Гінтаутас Чюніс, якого цитує LRT.

За його словами, наразі литовські та американські слідчі працюють над витягнутим бронетранспортером.

фото Збройних сил Литви

"Дві одиниці техніки не змогли витягнути (бронеавтомобіль – Ред.), тому були задіяні дві додаткові машини...Армія більше не може розголошувати жодних деталей, оскільки це є предметом розслідування", – розповів речник.

Він також додав, що в армії знають, що усі чекають інформації про зниклих американських військових, однак литовська сторона не зможе надати ці дані без згоди США.

"Інформація про те, що сталося, є власністю тієї країни, звідки родом солдати. Ця країна має повідомити інформацію родичам. Коли вони, як країна, повідомлять інформацію, тоді буде комунікація на національному рівні", – сказав Чюніс.

Нагадаємо, увечері в неділю в Литві витягли з болота бронеавтомобіль, в якому можуть перебувати четверо американських військовослужбовців.

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною на полігоні у Литві стало відомо 25 березня. 26 березня транспортний засіб було ідентифіковано в болоті, з того часу тривали спроби підняти машину на поверхню.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на диво у пошуках чотирьох солдатів Сполучених Штатів Америки.