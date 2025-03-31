В армии Литвы рассказали детали операции по извлечению бронемашины Hercules из болота

В Вооруженных силах Литвы рассказали, что операция по извлечению из болота бронеавтомобиля M88 Hercules, в котором могут находиться четверо американских военных, длилась чуть более двух часов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель литовских Вооруженных сил Гинтаутас Чюнис, которого цитирует LRT.

По его словам, сейчас литовские и американские следователи работают над извлеченным бронетранспортером.

Фото Вооруженных сил Литвы

"Две единицы техники не смогли вытащить (бронеавтомобиль – Ред.), поэтому были задействованы две дополнительные машины...Армия больше не может разглашать никаких деталей, поскольку это является предметом расследования", – рассказал представитель.

Он также добавил, что в армии знают, что все ждут информации о пропавших американских военных, однако литовская сторона не сможет предоставить эти данные без согласия США.

"Информация о том, что произошло, является собственностью той страны, откуда родом солдаты. Эта страна должна сообщить информацию родственникам. Когда они, как страна, сообщат информацию, тогда будет коммуникация на национальном уровне", – сказал Чюнис.

Напомним, вечером в воскресенье в Литве вытащили из болота бронеавтомобиль, в котором могут находиться четверо американских военнослужащих.

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной на полигоне в Литве стало известно 25 марта. 26 марта транспортное средство было идентифицировано в болоте, с тех пор продолжались попытки поднять машину на поверхность.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на чудо в поисках четырех солдат Соединенных Штатов Америки.