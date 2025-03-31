Трамп заявив, що планує запровадити взаємні тарифи проти всіх країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні тарифи, які він збирається оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить Bloomberg.

Трамп пообіцяв представити масштабний тарифний план у середу, яку він назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Він уже запровадив тарифи на алюміній, сталь і автомобілі, а також підвищив тарифи на всі товари з Китаю.

"Це почнеться з усіх країн, тож побачимо, що станеться. Я не чув чуток про 15 країн, 10 або 15", – сказав Трамп.

Запровадження тарифів є центральним елементом його плану з ребалансування світової торгівлі та стимулювання виробництва у США для фінансування його пріоритетів внутрішньої політики.

Білий дім ще не окреслив, які тарифи будуть запроваджені, як вони будуть розраховуватися і що потрібно зробити країнам, щоб отримати бажані винятки.

Трамп також заявив, що його тарифи враховуватимуть інші торговельні бар'єри інших країн, але не деталізував, як саме будуть зроблені ці розрахунки.

"Ми будемо набагато добрішими, ніж вони були до нас, але це суттєві гроші для країни", – сказав він.

Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що взаємні тарифи щодо кожної країни можуть стати відправною точкою для майбутніх перемовин щодо винятків, і ця позиція змусила країни пропонувати поступки.

Водночас сам Трамп заявив, що має намір обмежити винятки зі свого тарифного курсу.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Трамп закликав свою адміністрацію до більш рішучих дій щодо тарифної політики, про яку має намір оголосити 2 квітня.