Трамп заявил, что планирует ввести взаимные тарифы против всех стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные тарифы, которые он собирается объявить 2 апреля, будут касаться всех стран.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит Bloomberg.

Трамп пообещал представить масштабный тарифный план в среду, которую он назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Он уже ввел тарифы на алюминий, сталь и автомобили, а также повысил тарифы на все товары из Китая.

"Это начнется со всех стран, так что посмотрим, что произойдет. Я не слышал слухов о 15 странах, 10 или 15", – сказал Трамп.

Введение тарифов является центральным элементом его плана по ребалансированию мировой торговли и стимулированию производства в США для финансирования его приоритетов внутренней политики.

Белый дом еще не уточнил, какие тарифы будут введены, как они будут рассчитываться и что нужно сделать странам, чтобы получить желаемые исключения.

Трамп также заявил, что его тарифы будут учитывать другие торговые барьеры других стран, но не детализировал, как именно будут сделаны эти расчеты.

"Мы будем гораздо добрее, чем они были к нам, но это существенные деньги для страны", – сказал он.

Администрация Трампа дала понять, что взаимные тарифы по каждой стране могут стать отправной точкой для будущих переговоров, и эта позиция заставила страны предлагать уступки.

В то же время сам Трамп заявил, что намерен ограничить исключения из своего тарифного курса.

Недавно СМИ сообщили, что Трамп призвал свою администрацию к более решительным действиям по тарифной политике, о которой намерен объявить 2 апреля.