ЗМІ: Трамп вимагає від радників радикальніших дій щодо тарифів

Президент США Дональд Трамп свою адміністрацію до більш рішучих дій щодо тарифної політики, про яку має намір оголосити 2 квітня.

Про це стало відомо газеті The Washington Post, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників WP, Трамп продовжує наполягати на агресивних тарифних заходах для зміни американської економіки, попри заклики його союзників до більш поміркованого підходу.

Наразі радники Трампа ведуть інтенсивні дискусії щодо точного обсягу імпортних мит, які потенційно вплинуть на трильйони доларів зовнішньої торгівлі США.

Найбільш імовірний варіант, як зазначає The Washington Post, передбачає встановлення тарифів на товари з 15% країн, які адміністрація Трампа вважає "найгіршими торговельними партнерами" США і на які припадає майже 90% імпорту.

Раніше Дональд Трамп заявив, що 2 квітня будуть введені "взаємні" торгові тарифи – які, на думку адміністрації США, відповідають тарифним ставкам, які торгові партнери стягують з американського експорту.

У своїх заявах Трамп неодноразово називав 2 квітня "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень

Раніше президент США уже зокрема підтвердив, що запровадить тарифи у розмірі 25% на імпорт автомобілів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.