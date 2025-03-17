Трамп підтвердив, що з квітня набудуть чинності взаємні мита США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не планує створювати винятки у тарифах на сталь та алюміній, а також підтвердив – взаємні та секторальні мита будуть запроваджені вже на початку квітня.

Про це він сказав журналістами на борту літака Air Force One, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

УТОЧНЕНО ОБ 11:08. У новині був уточнений заголовок, який некоректно передав інформацію щодо тарифних планів американського президента.

Відповідаючи на питання, чи буде він вводити секторальні і взаємні тарифи 2 квітня, Трамп заявив, що взаємні мита на торговельних партнерів США будуть введені паралельно з митами на автомобілі.

"Вони стягують мита з нас, а ми з них. Тоді, на додаток до цього, на автомобілі, на сталь, на алюміній, у нас будуть деякі додаткові", – сказав він.

Президент США хоче ввести взаємні тарифи проти торговельних партнерів Амерки, кажучи, що цей крок необхідний, щоб вирівняти "несправедливі" торговельні відносини і зупинити інші країни від використання Сполучених Штатів у торгівлі.

Рішення про перегляд тарифів США означатиме кардинальну перебудову глобальної торговельної системи. Протягом десятиліть США встановлювали рівень своїх тарифів шляхом переговорів у міжнародних торговельних організаціях, таких як Світова організація торгівлі.

Встановлення нових тарифів, які, ймовірно, будуть вищими, ніж ті, що стягуються США сьогодні, фактично зруйнує цю систему на користь іншої, що визначатиметься виключно американськими посадовцями і базуватиметься на їхніх власних критеріях.

Також Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

Своєю чергою, американський державний секретар Марко Рубіо припускає, що після того, як США запровадять тарифи проти своїх основних торговельних партнерів, вони можуть розпочати двосторонні переговори з країнами щодо нових торговельних домовленостей.