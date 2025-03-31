Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розкритикував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в неділю після того, як той попросив бога знищити Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відвідавши мечеть з нагоди свята Ід аль-Фітр, що відзначає закінчення священного місяця Рамадан, Ердоган сказав: "Ми бачимо, що відбувається в Палестині. Нехай Аллах знищить сіоністський Ізраїль в його святе ім'я".

У відповідь Саар написав пост у соцмережі Х, що "диктатор Ердоган" тепер "показав своє антисемітське обличчя".

"Ердоган небезпечний для регіону і для свого власного народу, як це тепер чітко видно. Ми сподіваємося, що країни НАТО усвідомлять це – і якнайшвидше", – зазначив ізраїльський очільник Міністерства закордонних справ.

Цей обмін думками відбувся після сутички між зовнішньополітичними відомствами двох країн на вихідних, інформує видання All Israel News.

У п'ятницю дві ракети були запущені в бік північного Ізраїлю з ліванської території. Незважаючи на те, що терористичне угрупування "Хезболла" заперечило свою відповідальність, Ізраїль завдав удару по кількох цілях, в тому числі в столиці Бейруті, що викликало критику з боку Лівану, Франції, ООН і Туреччини.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило ці удари, заявивши, що вони є "порушенням угоди про припинення вогню" між Ізраїлем і Ліваном.

"Ці напади вкотре продемонстрували кричущу неповагу Ізраїлю до міжнародного права та його постійну загрозу безпеці та стабільності в регіоні. Міжнародне співтовариство повинно об'єднатися проти зусиль Ізраїлю, спрямованих на створення вічного стану конфлікту в регіоні", – заявило турецьке МЗС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю, своєю чергою, в суботу розкритикувало Ердогана, відзначивши лицемірство проповідування "високих цінностей міжнародному співтовариству", в той час як він "жорстоко придушує власних громадян і проводить масові арешти політичних опонентів".

Восени Ердоган заявляв, що військові операції Ізраїлю на палестинських територіях і в Лівані можуть незабаром поширитись на Туреччину.