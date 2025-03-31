Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в воскресенье после того, как тот попросил бога уничтожить Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посетив мечеть по случаю праздника Ид аль-Фитр, отмечающего окончание священного месяца Рамадан, Эрдоган сказал: "Мы видим, что происходит в Палестине. Пусть Аллах уничтожит сионистский Израиль в его святое имя".

В ответ Саар написал пост в соцсети Х, что "диктатор Эрдоган" теперь "показал свое антисемитское лицо".

"Эрдоган опасен для региона и для своего собственного народа, как это теперь четко видно. Мы надеемся, что страны НАТО осознают это – и как можно быстрее", – отметил израильский глава Министерства иностранных дел.

Этот обмен мнениями состоялся после столкновения между внешнеполитическими ведомствами двух стран на выходных, информирует издание All Israel News.

В пятницу две ракеты были запущены в сторону северного Израиля с ливанской территории. Несмотря на то, что террористическая группировка "Хезболла" отрицала свою ответственность, Израиль нанес удар по нескольким целям, в том числе в столице Бейруте, что вызвало критику со стороны Ливана, Франции, ООН и Турции.

Министерство иностранных дел Турции осудило эти удары, заявив, что они являются "нарушением соглашения о прекращении огня" между Израилем и Ливаном.

"Эти нападения в очередной раз продемонстрировали вопиющее неуважение Израиля к международному праву и его постоянную угрозу безопасности и стабильности в регионе. Международное сообщество должно объединиться против усилий Израиля, направленных на создание вечного состояния конфликта в регионе", – заявил турецкий МИД.

Министерство иностранных дел Израиля, в свою очередь, в субботу раскритиковало Эрдогана, отметив лицемерие проповедования "высоких ценностей международному сообществу", в то время как он "жестоко подавляет собственных граждан и проводит массовые аресты политических оппонентов".

Осенью Эрдоган заявлял, что военные операции Израиля на палестинских территориях и в Ливане могут вскоре распространиться на Турцию.