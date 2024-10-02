Ердоган заявив, що наступною ціллю Ізраїлю буде Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що військові операції Ізраїлю на палестинських територіях і в Лівані можуть незабаром поширитись на Туреччину.

Про це Ердоган сказав 1 жовтня під час своєї промови на відкритті парламенту, його цитує Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Ердоган відзначив, що дії Ізраїлю можуть поширитися на інші країни регіону і в кінцевому результаті досягти Туреччини.

"Після Лівану, наступним місцем, на яке (Ізраїль) кине свій погляд, я вам чітко кажу, буде наша батьківщина... Мрії (прем'єр-міністра Беньяміна) Нетаньягу включають Анатолію", – заявив Ердоган.

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"Чого б це не коштувало, Туреччина продовжуватиме протистояти Ізраїлю і запрошуватиме світ до цієї благородної позиції. Туреччина зробить все можливе, щоб створити фронт людяності", – додав він.

Ердоган також розкритикував тих, хто виступає за те, щоб Туреччина залишалася нейтральною в умовах ескалації.

"Ми стикаємося з окупаційною мережею, яка має намір занурити весь регіон у вогонь. Ніхто, хто має хоч краплю совісті, не може мовчати перед обличчям такої мережі масового вбивства", – сказав Ердоган.

"Так само, як Гітлер був зупинений, коли побачив себе в збільшувальне скло, так само буде зупинений і Нетаньягу", – додав він.

У червні Ердоган звинувачував Ізраїль в планах "поширити війну" на Ліван. За кілька місяців Ізраїль почав наземну операцію проти бойовиків "Хезболли" на території Лівану.

Нагадаємо, Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.

США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану, заявив міністр оборони країни.