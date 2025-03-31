В Риме пожар в автосалоне Tesla повредил 17 автомобилей

В итальянском Риме в результате пожара в автомобильном салоне Tesla Inc. были повреждены 17 автомобилей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные местной пожарной службы, информирует "Европейская правда".

Пламя частично затронуло сооружение, где были припаркованы автомобили, сообщили в пожарной службе.

Фото: Vigili del Fuoco

При этом пожарные не уточнили, что стало причиной возгорания.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции, которые оказывают помощь пожарным.

В течение последних недель автомобили, дилерские центры и зарядные станции Tesla подверглись ряду актов вандализма, которые рассматриваются как ответ на действия главы компании Илона Маска.

В частности, американские СМИ сообщают о все большем недовольстве в США действиями Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), которым руководит Маск.

Как сообщалось ранее, в Германии резко снизился интерес к автомобилям Tesla. А в Берлине автомобили Tesla сожгли.

Кроме того, в феврале продажи Tesla резко упали также во Франции и странах Скандинавии.