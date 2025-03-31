В Іспанії загинуло п'ятеро людей внаслідок аварії на шахті

В іспанській автономній спільноті Астурія п’ятеро гірників загинули внаслідок аварії на шахті Cerredo в муніципалітеті Деганья.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на інформацію регіональної служби з надзвичайних ситуацій, передає "Європейська правда".

У понеділок, 31 березня, спершу стало відомо, що щонайменше дев'ятеро людей зазнали поранень внаслідок аварії на шахті.

Однак пізніше регіональна служба з надзвичайних ситуацій проінформувала про те, що п’ятеро людей загинули. Четверо зазнали поранень, ще двоє робітників не постраждали.

За повідомленням екстрених служб, машина вийшла з ладу в шахті в місті Деганья о 09:32 ранку за місцевим часом. На місце події відправили три вертольоти і дві машини швидкої допомоги.

Регіональний лідер Адріан Барбон оголосив дводенну жалобу, а прем'єр-міністр Педро Санчес висловив свої співчуття родичам загиблих.

Нагадаємо, у січні в Словенії внаслідок затоплення вугільної шахти загинули троє гірників.

Повідомляли також, що внаслідок аварії на шахті у польській Сілезії загинув один гірник, ще 15 постраждали.