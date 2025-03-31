В Испании погибли пять человек в результате аварии на шахте

В испанском автономном сообществе Астурия пятеро шахтеров погибли в результате аварии на шахте Cerredo в муниципалитете Деганья.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию региональной службы по чрезвычайным ситуациям, передает "Европейская правда".

В понедельник, 31 марта, сначала стало известно, что по меньшей мере девять человек получили ранения в результате аварии на шахте.

Однако позже региональная служба по чрезвычайным ситуациям проинформировала о том, что пять человек погибли. Четверо получили ранения, еще двое рабочих не пострадали.

По сообщению экстренных служб, машина вышла из строя в шахте в городе Дегана в 09:32 утра по местному времени. На место происшествия отправили три вертолета и две машины скорой помощи.

Региональный лидер Адриан Барбон объявил двухдневный траур, а премьер-министр Педро Санчес выразил свои соболезнования родственникам погибших.

Напомним, в январе в Словении в результате затопления угольной шахты погибли трое шахтеров

Сообщалось также, что в результате аварии на шахте в польской Силезии погиб один шахтер, еще 15 пострадали.