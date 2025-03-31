У Британії очікують на удар від американських тарифів цього тижня

Британія очікує, що плани президента США Дональда Трампа запровадити глобальні тарифи на цьому тижні вдарять по ній, а тому уряд готується до всіх можливих варіантів розвитку подій.

Про це заявив у понеділок, 31 березня, прессекретар прем'єр-міністра Британії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами речника, очікується, що переговори між Британією та США щодо нової економічної угоди, яка б запобігла запровадженню тарифів, триватимуть і після середи, 2 квітня, коли Трамп, як очікується, оприлюднить тарифи.

"Ми активно готуємося до всіх можливих варіантів розвитку подій напередодні очікуваної заяви президента Трампа цього тижня, яка, як ми очікуємо, вплине на Велику Британію разом з іншими країнами", – заявив він.

Варто нагадати, що британське управління з бюджетної відповідальності нещодавно писало, що у разі реалізації погроз Трампа запровадити нові тарифні ставки для країн світу британська економіка може скоротитися на 1%.

Як відомо, Трамп пообіцяв представити масштабний тарифний план 2 квітня, який він назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Він наголосив, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.