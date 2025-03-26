Нові мита США можуть скоротити розмір економіки Британії на 1%

У разі реалізації погроз президента США Дональда Трампа запровадити наступного тижня нові тарифні ставки для країн світу британська економіка може скоротитися на 1%.

Про це заявило британське управління з бюджетної відповідальності (OBR), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За сценарію, коли Сполучені Штати запровадять підвищення тарифів на 20 відсоткових пунктів для всіх торговельних партнерів, економіка Британії буде на 1% меншою за центральний прогноз у піковий рік впливу у 2026-27 роках.

В OBR заявили, що якщо це станеться, це знищить майже весь фіскальний буфер уряду.

"Вищі тарифи США призведуть до збільшення вартості імпортованих товарів", – йдеться в бюджетному документі Офісу ефективного регулювання, який уряд представив під час піврічного оновлення бюджету.

Це, ймовірно, зменшить попит на британський експорт і послабить економічну активність Великої Британії.

Трамп назвав введення запропонованих майбутніх тарифів "Днем визволення" для американської економіки. Ці заходи спрямовані на скорочення дефіциту світової торгівлі товарами в розмірі 1,2 трильйона доларів шляхом підвищення тарифів США до рівня тарифів інших країн і протидії їхнім нетарифним торговельним бар'єрам.

Британський уряд, який керує відносно торговельно-інтенсивною економікою порівняно з іншими країнами G20, намагається уникнути взаємних тарифів шляхом переговорів про нову економічну угоду зі Сполученими Штатами.

Адміністрація США планує 2 квітня оголосити низку рішень стосовно взаємних тарифів.

А в понеділок Трамп анонсував 25%-ві мита для будь-якої країни, яка купуватиме венесуельську нафту, починаючи з 2 квітня.