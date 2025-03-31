В Британии ожидают удара от американских тарифов на этой неделе

Великобритания ожидает, что планы президента США Дональда Трампа ввести глобальные тарифы на этой неделе ударят по ней, а потому правительство готовится ко всем возможным вариантам развития событий.

Об этом заявил в понедельник, 31 марта, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам представителя, ожидается, что переговоры между Британией и США по новому экономическому соглашению, которое бы предотвратило введение тарифов, будут продолжаться и после среды, 2 апреля, когда Трамп, как ожидается, обнародует тарифы.

"Мы активно готовимся ко всем возможным вариантам развития событий накануне ожидаемого заявления президента Трампа на этой неделе, которое, как мы ожидаем, повлияет на Великобританию вместе с другими странами", – заявил он.

Стоит напомнить, что британское управление по бюджетной ответственности недавно писало, что в случае реализации угроз Трампа ввести новые тарифные ставки для стран мира британская экономика может сократиться на 1%.

Как известно, Трамп пообещал представить масштабный тарифный план 2 апреля, который он назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Он подчеркнул, что эти тарифы будут касаться всех стран.