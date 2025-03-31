Король Британії повертається до виконання обов'язків після перебування в лікарні

Король Великої Британії Чарльз III цього тижня повертається до виконання державних обов'язків після того, як минулого тижня він ненадовго потрапив до лікарні через побічні ефекти від лікування раку.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на інформацію від проінформованого співрозмовника, передає "Європейська правда".

76-річний король Британії проходить курс лікування з тих пір, як у лютому минулого року у нього діагностували рак.

У четвер, 27 березня, у нього стався, за словами співрозмовників, "невеликий збій в роботі", що означало, що він був госпіталізований на короткий період.

Внаслідок цього, він був змушений скасувати деякі заплановані заходи наприкінці тижня.

За словами співрозмовника, після вихідних у своєму маєтку Гайгроув на заході Англії, король у понеділок, 31 березня, прямував до Віндзорського замку, де готувався до звичайного робочого тижня.

Водночас він додав, що кілька зустрічей були перенесені напередодні його державного візиту до Італії, який відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, про діагноз короля Чарльза вперше стало відомо у лютому 2024 року. У квітні монарх відновив участь у публічних заходах.

Онкозахворювання діагностували також у принцеси Уельської Кейт Міддлтон.