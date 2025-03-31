Король Британии возвращается к исполнению обязанностей после пребывания в больнице

Король Великобритании Чарльз III на этой неделе возвращается к исполнению государственных обязанностей после того, как на прошлой неделе он ненадолго попал в больницу из-за побочных эффектов от лечения рака.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию от информированного собеседника, передает "Европейская правда".

76-летний король Британии проходит курс лечения с тех пор, как в феврале прошлого года у него диагностировали рак.

В четверг, 27 марта, у него произошел, по словам собеседников, "небольшой сбой в работе", что означало, что он был госпитализирован на короткий период.

Вследствие этого, он был вынужден отменить некоторые запланированные мероприятия в конце недели.

По словам собеседника, после выходных в своем имении Хайгроув на западе Англии король в понедельник, 31 марта, направлялся в Виндзорский замок, где готовился к обычной рабочей неделе.

В то же время он добавил, что несколько встреч были перенесены накануне его государственного визита в Италию, который состоится на следующей неделе.

Напомним, о диагнозе короля Чарльза впервые стало известно в феврале 2024 года. В апреле монарх возобновил участие в публичных мероприятиях.

Онкозаболевание диагностировали также у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.