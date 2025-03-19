У Молдові депутату, який пішов у проросійську партію Шора, дали 12 років тюрми

Суд Кишинева 19 березня визнав винним молдовського депутата Александра Нестеровського в корупції та засудив до 12 років позбавлення волі у справі про фінансування проросійської партії Ілана Шора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Суд визнав Нестеровського винним у пасивному хабарництві і організації фінансування політичної партії з боку організованого злочинного угруповання.

Політика не лише засудили до 12 років увʼязнення, а також зобов'язали виплатити понад 1,1 мільйона леїв, з яких 500 тисяч штрафу. Крім того, Нестеровському заборонили обіймати державні посади протягом 12 років.

Нестеровський не був присутній під час оголошення вироку, тож його оголосили в розшук. Де саме перебуває молдовський політик, не зміг сказати навіть його адвокат.

Водночас російські ЗМІ перед тим писали, що він отримав громадянство РФ і подякував Москві за "підтримку".

За даними обвинувачення, Александр Нестеровський нібито прийняв і отримав гроші і товари за вихід із фракції комуністів і соціалістів у парламенті та створення нової фракції, що представляє інтереси "організованого злочинного угруповання" – проєкту проросійського олігарха Ілана Шора.

Він також нібито був причетний до "незаконного фінансування політичної партії", щоб забезпечити Шору контроль над політичними, виборчими та соціальними процесами в Молдові.

Нестеровського у вересні 2024 року позбавили депутатської недоторканності.

Нагадаємо, сам Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років позбавлення волі у справі про виведення з банківської системи країни 1 мільярда доларів – так званої "крадіжки мільярда".