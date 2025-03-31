Осужденный в Молдове депутат-соратник Шора сбежал в Приднестровье при содействии РФ

Молдовский депутат Александр Нестеровский, которого приговорили к 12 годам лишения свободы и крупному штрафу по делу о незаконном финансировании партии "Шор", оказался на территории Приднестровья с помощью российских "дипломатов".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Службе информации и безопасности Молдовы (СИБ) заявили, что объявленный в международный розыск депутат Нестеровский находится в непризнанном Приднестровье и сбежал туда при содействии России.

"У нас есть подтвержденная информация, что Россия помогла Александру Нестеровскому избежать взятия под стражу. Эти действия – часть механизма гибридной агрессии против Молдовы, о котором спецслужба неоднократно предупреждала", – заявил глава службы Александр Мустяце.

По данным СИБ, накануне оглашения приговора, 18 марта, Нестеровский приехал в посольство РФ в Кишиневе, а на следующий день его перевезли в Приднестровье на авто с дипломатическими номерами.

На брифинге Мустяце показал записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Нестеровский заходит в посольство.

"Он до сих пор находится там под защитой российских спецслужб. Во время оглашения приговора он уже находился на левом берегу Днестра", – заявил глава СИБ.

Нестеровского в сентябре 2024 года лишили депутатской неприкосновенности, а 19 марта суд в Кишиневе приговорил его к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч леев за пассивную коррупцию и создание условий для незаконного финансирования партии "Шор". По данным прокуратуры, он получил от беглого олигарха Шора не менее 35 тысяч долларов за то, что перешел из рядов социалистов Додона в партию "Возрождение".

Также обвинение утверждает, что Нестеровский уговаривал экс-депутата Арину Спетару создать "проевропейскую" партию, которая будет действовать в интересах Шора, и передал ей суммы в размере 50 тысяч долларов и 100 тысяч леев.

Нестеровский не явился в суд, а в российских СМИ тогда появилась информация, что он получил гражданство РФ.

Напомним, сам Илан Шор в Молдове приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банковской системы страны 1 миллиарда долларов – так называемой "кражи миллиарда".