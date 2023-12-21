Молдовський утікач-олігарх Шор запропонував відкупитися від звинувачень у крадіжці мільярда

Олігарх-утікач Ілан Шор, якого у Молдові засудили до 15 років в'язниці у справі про крадіжку мільярда з трьох банків, заявив 21 грудня, що хоче взяти участь у публічних слуханнях про процес повернення вкрадених грошей, які планує провести парламент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Шор, який також перебуває під слідством за обвинуваченням у незаконному фінансуванні партій у Молдові, стверджує, що готовий викупити 5,2 млрд леїв держборгу (майже 300 млн доларів), якщо з нього знімуть усі обвинувачення.

"Я вимагаю своєї участі в проведенні слухань у парламенті, мені є що сказати і владі, і громадськості, і можу відповісти на будь-які запитання. Я готовий протягом 7 днів на викуп кредитів із підписанням тристоронньої угоди з прокуратурою, Мінфіном і мною особисто. У підсумку – Мінфін отримує 5,2 млрд леїв, прокуратура у зв'язку з відсутністю збитків знімає з мене звинувачення", – заявив Шор і додав, що вже надіслав запит на ім'я спікера парламенту Ігоря Гросу.

За словами Шора, такий самий запит на ім'я спікера подала його колега Марина Таубер. Шор додав, що вона також взяла на себе "технічні питання забезпечення зв'язку".

15 грудня голова парламентської комісії з економіки Раду Маріан повідомив, що у парламенті відбудуться публічні слухання про процес повернення грошей, виведених із банків під час крадіжки мільярда. У цій справі олігарха-втікача Ілана Шора засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 млрд леїв.

Шор останніми роками проживав в Ізраїлі. Однак після нападу ХАМАС він, за даними ЗМІ, міг виїхати до Росії.

Донедавна у Молдові функціонував та організовував антиурядові протести політичний проєкт Шора – популістська партія "Шор", доки КС Молдови не оголосив її незаконною через фінансування з Росії.

Партія спробувала відновити діяльність під назвою "Шанс", її кандидати мали масово балотуватися на місцевих виборах у Молдові. Проте за два дні до голосування їх зняли з перегонів на підставі звіту Служби інформації та безпеки Молдови.